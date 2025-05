Inter ecco perché il PSG può vincere la Champions | dalle figurine a una squadra seria c'è la mano di Luis Enrique

Negli ultimi anni, il Paris Saint-Germain ha accumulato una rosa di talenti straordinari, ma è stato solo con l'arrivo di Luis Enrique che la squadra ha trovato la giusta alchimia. Questo articolo esplora come il tecnico spagnolo stia trasformando il PSG, rendendolo un serio contendente per la Champions League. Scopri perché, finalmente, Parigi potrebbe vedere realizzato il sogno europeo tanto atteso.

`Se il calcio fosse una pura somma di talento, a Parigi una Champions League l`avrebbero già vinta`. Le parole non sono del sottoscritto, ma... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ronaldo: “L’Inter può vincere la Champions, con il PSG sarà una finale bellissima”; Berti: Bayern e Barça superiori al Psg: l'Inter può vincere la Champions. Per lo scudetto...; Inter, febbre da finale: 300mila richieste per i biglietti. Online prezzi fino a 32mila euro; Ventura: “Serie A bella per l’equilibrio, ma il gioco… Ecco perché Inter può vincere la Champions”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il PSG può vincere questa Champions League!