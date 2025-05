Inter ecco il colpo Luis Henrique Sarà convocato per il Mondiale per Club | le cifre dell’operazione

L'Inter si prepara a dare il benvenuto a Luis Henrique, convocato per il Mondiale per club, grazie a un accordo con l'Olympique Marsiglia. Il trasferimento, che si aggira intorno ai 23 milioni di euro, sta per essere definito, mentre le due società finalizzano gli ultimi dettagli dell'operazione. Scopriamo le cifre e le implicazioni di questo colpo di mercato.

Ormai ci siamo. L 'Inter e l' Olympique Marsiglia hanno trovato un accordo verbale per il trasferimento di Luis Henrique alla corte dei nerazzurri. In queste ore le due società stanno limando gli ultimi aspetti dell'operazione. Il costo dell'affare si attesta intorno ai 23 milioni di euro, con l'aggiunta di un paio di bonus legati ai risultati dell'Inter in Champions League. Il laterale brasiliano classe 2001 si aggregherà alla squadra in tempo per partecipare al Mondiale per Club. Luis Henrique è esploso in questa stagione con Roberto De Zerbi in panchina. In 35 presenze complessive ha collezionato 9 gol e 10 assist...

