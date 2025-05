Inter e guadagni quanto ha perso con lo scudetto al Napoli

L'Inter, dopo aver dominato nel calcio italiano, ha recentemente ceduto il titolo di campione al Napoli. Oltre alla delusione sportiva, il club nerazzurro deve affrontare un impatto significativo sui propri ricavi. In questo articolo, esploreremo quanto ha perso l'Inter in termini economici a seguito della perdita dello scudetto e quale sarĂ l'effetto sul futuro finanziario della societĂ .

L’ Inter ha appena ceduto lo scettro di regina d’Italia al Napoli di Antonio Conte. Dinanzi ad una sconfitta, se per i tifosi la delusione si limita all’ambito sportivo, le societĂ devono anche far fronte ai ricavi che calano. Ma l’ Inter, tra tutte le competizioni, quanto ha incassato quest’anno nonostante gli 0 trofei ottenuti al momento? La stima dei ricavi nerazzurri. La stagione non è ancora conclusa, e la vittoria in finale di Champions League potrebbe poi far verificare una variazione delle cifre indicate dal Messaggero. Quanto alla Serie A, l’ Inter riceverĂ dalla Lega Serie A  per il suo secondo posto una cifra che si aggira intorno ai 16 milioni di euro, 3 in meno del Napoli campione d’Italia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it