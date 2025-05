Inter è finale Primavera | Calligaris trascina i suoi verso il sogno

L'Inter Primavera ha conquistato l'accesso alla finale di campionato, grazie a una prestazione eroica contro il Sassuolo. Guidati da Andrea Zanchetta, i nerazzurri hanno strappato il pass con un'emozionante lotteria dei rigori, dopo un pareggio 1-1 nei tempi regolamentari. Calligaris, protagonista della serata, ha trascinato i compagni verso il sogno di un titolo prestigioso.

L’ Inter Primavera è finale di campionato. La squadra guidata da Andrea Zanchetta nella serata di ieri ha strappato il pass all’ultimo respiro. Avversario in semifinale il Sassuolo, che si è arreso ai nerazzurri solamente nella lotteria dei calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. La testa, ora, è già a venerdì, quando andrà in scena la finale contro la Fiorentina, ma c’è ancora un piccolo spazio per celebrare colui che è stato il vero eroe di serata: Alessandro Calligaris, estremo difensore classe 2005 e già convocato in qualche occasione da Simone Inzaghi tra i big. La partita di Calligaris... 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L`INTER CONQUISTA LA FINALE; FINALE Inter-Sassuolo Primavera 1-1 (6-4 dcr): neroverdi eliminati ai rigori; Inter-Sassuolo, Up&Down - Alexiou segna, Calligaris para e timbrano la finale. Una sola nota dolente; Primavera, Inter-Sassuolo 6-4 dcr: nerazzurri glaciali dal dischetto, si va in finale!. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter, con Calligaris sei in buone mani: chi è il portiere che ha trascinato in finale Primavera i nerazzurri - Chi è Alessandro Calligaris, portiere che ha trascinato l'Inter Primavera in finale scudetto, risultando decisivo contro il Sassuolo. L'U23 lo aspetta. 🔗Scrive sport.virgilio.it

Scacco matto al re: l'Inter U20 batte ai rigori il Sassuolo e vola in finale del campionato Primavera 1 - Ale Calligaris santo subito! La semifinale del campionato Primavera 1 tra Sassuolo e Inter si tramuta nella serata dell'estremo difensore nerazzurro che mette le sue manone sulla ... 🔗Secondo fcinternews.it

Inter-Sassuolo Primavera 6-4 (d.c.r.), pagelle: Calligaris eroe da 9! - L'Inter Primavera vince contro il Sassuolo per 6-4 dopo i calci di rigore e va in finale per lo scudetto. Calligaris è l'eroe della serata, voto 9! Le - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it scrive

PRIMAVERA WIN IN A THRILLING ENCOUNTER ?? | BAYERN MÜNCHEN 5-6 INTER | YOUTH LEAGUE ????