Inter | come gioca il PSG come può mettere in difficoltà i nerazzurri e come Inzaghi può battere Luis Enrique

Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il PSG nella finale di Champions League a Monaco di Baviera, l'attenzione si concentra sullo stile di gioco dei parigini e su come possono mettere in difficoltà i nerazzurri. Analizziamo le chiavi tattiche che Inzaghi può sfruttare per superare il profondo acume di Luis Enrique e centrare la vittoria nel grande palcoscenico europeo.

Scorre inesorabile il tempo che separa l`Inter dalla finale di Champions League, che a Monaco di Baviera vedrà i nerazzurri di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…» - Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League. 🔗continua a leggere

