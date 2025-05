Inter Champions League 2025 26 | squadre qualificate e fasce

La Champions League 2025-26 sta prendendo forma, con 29 squadre già qualificate e sette posti ancora disponibili. Il girone unico, un'innovativa formula per la competizione, promette un torneo emozionante. L'Inter, una delle squadre storiche del calcio europeo, si prepara a giocare un ruolo da protagonista in questa edizione. Scopriamo insieme le squadre qualificate e le fasce in cui verranno inserite.

Si sta delineando sempre di più il girone unico per la prossima edizione di Champions League. Con la chiusura dei campionati europei sono già 29 le squadre qualificate per la massima competizione europea per club, 7 invece le compagini mancanti per completare il girone. L'Inter farà parte della prima fascia.

