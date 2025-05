Inter arriva la beffa | ha firmato con una rivale

Mentre l'Inter si concentra con ambizione sulla finale di Champions e sul Mondiale per Club, il club si trova a fare i conti con una notizia che sta facendo discutere i tifosi: il trasferimento di un proprio giocatore a una rivale. In un contesto di grandi aspettative e sfide imminenti, questa tegola di mercato rischia di complicare il cammino nerazzurro.

L’Inter si sta preparando alla finale di Champions League e, più in là, al Mondiale per Club. Ma nel frattempo non arrivcano affatto buone notizie dal mercato nerazzurro per la prossima stagione. È in cerca innanzitutto di buone notizie, il pubblico interista. A pochi giorni dalla finale di Champions League, ultima occasione per vincere un trofeo in questa stagione, il club nerazzurro fa parlare di sé soprattutto per il suo allenatore. Secondo varie fonti, Simone Inzaghi avrebbe un po’ tentennato davanti alla ricca offerta recapitatagli dall’Arabia Saudita. E tra i motivi di dubbio sulla sua permanenza all’Inter c’è sicuramente l’aspetto economico. 🔗 Leggi su Tvplay.it