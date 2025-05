Intelligenza Artificiale Vito Grassi Graded | Modelli collaborativi imprese-Università per formare nuove competenze

L'intelligenza artificiale offre alle imprese italiane un'importante opportunità strategica. Tuttavia, per massimizzarne l'efficacia, è fondamentale ripensare i processi e le competenze lavorative attraverso modelli collaborativi tra università e aziende. Questo approccio consente di formare nuove professionalità capaci di integrare l'intelligenza artificiale, potenziando così il valore del contributo umano nel lavoro 'aumentato'.

“Per le imprese italiane l’intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità strategica, ma la sua reale efficacia dipende dalla capacità di ripensare processi, ruoli e competenze secondo il modello del lavoro ‘aumentato’, in cui l’AI affianca e potenzia il contributo umano. Per questo, le competenze trasversali, come la creatività, lo spirito critico, la capacità di leggere i contesti, di costruire alleanze e fare network, così come un uso consapevole di digitale e AI sono da considerarsi centrali nell’affrontare la trasformazione tecnologica”. Ad affermarlo è Vito Grassi, amministratore delegato di Graded e presidente di ALuiss, intervenendo al Suor Orsola Benincasa al convegno: “Etica e impresa nell’era dell’Intelligenza Artificiale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it