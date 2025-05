Intelligenza artificiale Svevo Auschwitz e il futuro della Chiesa | il tototemi per la maturità 2025

L'articolo esplora le attese per la maturità 2025, focalizzandosi sulla probabilità di tracce su intelligenza artificiale e figure letterarie come Gabriele D’Annunzio. Con un occhio al passato e uno al futuro, si analizzano le connessioni tra l'arte, la tecnologia e il ruolo della Chiesa, suggerendo un panorama ricco di possibilità per gli studenti. Un'analisi che invita a riflettere sui tototemi didattici emergenti.

Danno per scontato che sicuramente ci sarà una traccia sull’ intelligenza artificiale e continuano a scommettere su Gabriele D’Annunzio, costantemente grande favorito della vigilia ma poi sempre ignorato, se non per una comparsa nella prova suppletiva del 2023. Sono questi alcuni dei temi che secondo gli studenti verranno proposti per la prima prova dell’esame di stato 2025, che vedrà impegnati migliaia di ragazzi mercoledì 18 giugno. L’indagine è stata condotta da Skuola.net su un migliaio di maturandi a maggio: riprendono quota, anche se non hanno ancora raggiunto posizioni di vertice, Montale e Calvino, come anche una traccia sul futuro della Chiesa o sull’Europa... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Intelligenza artificiale, Svevo, Auschwitz e il futuro della Chiesa: il tototemi per la maturità 2025

Se ne parla anche su altri siti

Maturità 2025: D’Annunzio in pole, occhio a Svevo e Calvino. Spuntano le “scommesse” su Papa Francesco e l’Europa. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'intelligenza artificiale spiegata ai ragazzi - Ultimo aggiornamento: 10/04/2025. I sistemi di intelligenza artificiale sono in rapida evoluzione, le loro applicazioni sono sempre più numerose e interessano tanti aspetti della vita quotidiana di ... 🔗savethechildren.it scrive

I migliori libri sull’intelligenza artificiale, questa sconosciuta - L’intelligenza artificiale è un po’ come la meccanica quantistica: tutti conosciamo la parola ma pochi di noi sanno spiegare cosa effettivamente voglia dire. A chi si rivolge. Perché è ... 🔗Da macitynet.it

Intelligenza artificiale a scuola: per una didattica innovativa - L'intelligenza artificiale è l’abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività. Il nostro consiglio per una didattica ... 🔗Come scrive savethechildren.it

Elisabetta Vezzosi - Insegnare la storia degli afroamericani nell’era dei movimenti