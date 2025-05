Intelligenza Artificiale applicata ai radar | premio a due scienziati dell’Università

Due scienziati dell'Università hanno ricevuto un premio per la loro innovativa ricerca nell'applicazione dell'intelligenza artificiale ai radar. Combinando tecniche di intelligenza artificiale e statistica, il loro lavoro consente ai radar di adattarsi a ambienti dinamici e imprevedibili, ottimizzando le capacità di rilevamento in diverse missioni. Questa scoperta rappresenta un significativo passo avanti nel campo della tecnologia radar.

