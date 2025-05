Insieme divertiamoci… consapevolmente | ad Avellino la prevenzione parla ai giovani

Venerdì 30 maggio 2025, Avellino ospiterà la seconda edizione della manifestazione “Insieme divertiamoci… consapevolmente”. Promossa dalla Questura e collaborando con l’Ufficio Scolastico Provinciale, l’ASL e il Terzo Settore, l’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani su temi cruciali come la prevenzione. Un'occasione per imparare e divertirsi in modo responsabile, contribuendo a costruire una comunità più consapevole.

Divertiamoci insieme consapevolmente, incontro con la Polizia di Stato