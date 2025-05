Insegnanti tredicimila cattedre vuote | perché la Lombardia è una sede poco ambita

Milano, 28 maggio 2025 – Mentre si avvicina la conclusione dell’anno scolastico, emerge un grave problema per la Lombardia: tredicimila cattedre vacanti. Nonostante la centralità della regione, le scuole faticano a attrarre insegnanti, evidenziando la difficoltà della Lombardia come sede di lavoro. Analizziamo le cause di questa situazione preoccupante e le implicazioni per il futuro del sistema educativo lombardo.

Milano, 28 maggio 2025 – L’ultima campanella dell’anno scolastico 2024-2025 deve ancora suonare, ma inizia il risiko dei docenti per il 2025-2026. Nei giorni scorsi sono stati pubblicati i bollettini con gli esiti delle domande di mobilità del personale docente. Dalla rielaborazione dei dati ministeriali fatta da Cisl Scuola nazionale, che ha pubblicato i dati anche a livello delle singole province, emerge che in Lombardia sono circa 13mila i posti vacanti dopo la mobilità, di cui 5.090 sul sostegno, Tra le province, Milano ne conta 4.621, Brescia 1.074, Bergamo 1.117, Varese 1.065, Como 824, Lecco 436, Sondrio 325... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Insegnanti, tredicimila cattedre vuote: perché la Lombardia è una sede poco ambita

