Innovazione per la sostenibilità | dalle idee ai progetti

Scopri come l'innovazione può guidare la sostenibilità in un evento dedicato il 30 maggio 2025 a Villa Doria D’Angri, Napoli. Un incontro di ispirazione e confronto, dove esperti condivideranno best practices europee e modelli di economia circolare. Un'opportunità unica per trasformare idee in progetti concreti e contribuire a un futuro più sostenibile. Unisciti a noi per costruire insieme un domani migliore!

Innovazione per la sostenibilità: dalle idee ai progetti Venerdì 30 Maggio 2025 Ore 11:30 – 13:30 Villa Doria D'Angri – Napoli Un momento di ispirazione e confronto per chi crede nell'innovazione come chiave per un futuro sostenibile? Dalle best practices europee ai modelli di economia.

Conferenza a Roma: immobili pubblici, PNRR e innovazione per la sostenibilità - Il 19 maggio, presso il Palazzo dei Congressi di Roma, si terrà la conferenza "Valorizzazione di beni immobili dello Stato". 🔗continua a leggere

