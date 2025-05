Infortunati Juve Bremer riuscirà a recuperare per il Mondiale per Club? Filtrano delle buone notizie a metà dalla Continassa dove continuano a lavorare questi due calciatori

In vista del Mondiale per Club, buone notizie filtrano dalla Continassa riguardo le condizioni di Bremer e altri infortunati della Juventus. Il difensore potrebbe rientrare in tempo per il torneo, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport. Scopriamo insieme i dettagli sui progressi dei calciatori e le prospettive per il club torinese.

Infortunati Juve, Bremer giocherà il nuovo Mondiale per Club con la Juve? Dalla Continassa arrivano delle buone notizie a metà: tutti i dettagli. La redazione di Sky Sport ha fatto un punto sugli infortunati della Juve in vista dell’inizio del Mondiale per Club, che si giocherà negli USA. Partiamo da Gatti e Koopmeiners, i quali stanno lavorando a parte alla Continassa. I due si aggregheranno al gruppo che si imbarcherà verso gli Stati Uniti in data 14 giugno 2025. A questo gruppo si aggregherà anche Bremer. A differenza dell’italiano e dell’olandese, il brasiliano si allenerà senza giocare. L’obiettivo è quello di evitare rischi in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunati Juve, Bremer riuscirà a recuperare per il Mondiale per Club? Filtrano delle buone notizie a metà dalla Continassa, dove continuano a lavorare questi due calciatori

Ultimissime Juve LIVE: ufficializzato il colpo van Aarle. Le novità sugli infortunati in vista dell’Udinese - Benvenuti su Ultimissime Juve Live! Oggi analizzeremo l'ufficializzazione del colpo Van Aarle e le ultimissime novità sugli infortunati in vista del match contro l'Udinese. 🔗continua a leggere

JUVE SASSUOLO 3-0: SUBITO VLAHOVIC, BREMER TRA I MIGLIORI