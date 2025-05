Informativa Tajani su Gaza | Israele si fermi

Al Senato, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha presentato un'informativa sulla drammatica situazione a Gaza, sottolineando il dolore per le perdite innocenti e la necessità di un immediato cessate il fuoco da parte di Israele. Le sue parole riflettono un forte richiamo ai valori umani e alla pace nella regione. Servizio di Augusto Cantelmi.

Al Senato l’informativa del ministro degli esteri Antonio Tajani sulla situazione a Gaza. I morti innocenti di Gaza, ha detto il titolare della Farnesina, feriscono i nostri valori: Israele si fermi. Servizio di Augusto Cantelmi Informativa Tajani su Gaza: Israele si fermi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Informativa Tajani su Gaza: Israele si fermi

Gaza, mercoledì 28 maggio informativa di Tajani - Mercoledì 28 maggio alle 9:30, il Governo italiano terrà un'informativa urgente sulla crisi a Gaza, con il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗continua a leggere

