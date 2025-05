Infiltrazioni mafiose | edilizia autotrasporto e ristorazione i settori prediletti della mala | VIDEO

L'articolo esplora il fenomeno della criminalità imprenditoriale, evidenziando come infiltrazioni mafiose colpiscano settori chiave come edilizia, autotrasporto e ristorazione. Analizzando le attività della 'ndrangheta, della camorra e delle mafie straniere, emerge un quadro allarmante di come queste organizzazioni influenzino l'economia locale, intrecciandosi con il traffico di droga e altre attività illecite. Scopriamo le dinamiche di una mala sempre più radicata.

Una "criminalità imprenditoriale": è questa la definizione dei fenomeni organizzati presenti nel nostro territorio. Ci sono la 'ndrangheta e la camorra, ma anche le mafie straniere come quella albanese, quella marocchina e quella nigeriana, spesso legate al traffico di droga: lo spiega il.

