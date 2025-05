Infezioni ospedaliere e strategie di prevenzione medici e infermieri a lezione

Questa mattina, alla Cittadella della Salute di Agrigento, medici, infermieri e professionisti sanitari hanno partecipato a un'importante lezione sulle infezioni ospedaliere e sulle strategie di prevenzione. Con la guida del direttore sanitario dell'azienda sanitaria, il seminario ha fornito preziosi strumenti e conoscenze per affrontare questa criticitĂ nel settore sanitario, promuovendo migliori pratiche per la salute dei pazienti.

Medici, infermieri e professionisti sanitari sono stati a lezione, questa mattina, alla Cittadella della Salute di Agrigento, sul tema delle infezioni ospedaliere e sulle strategie di prevenzione. Relatore d’eccezione per il progetto è stato il direttore sanitario dell’azienda sanitaria. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Infezioni ospedaliere e strategie di prevenzione, medici e infermieri a lezione

Cosa riportano altre fonti

Infezioni correlate all’assistenza in ambito ospedaliero, formazione all’ASP di Agrigento - Relatore d’eccezione per il progetto odierno è stato il direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Raffaele Elia ... 🔗Segnala grandangoloagrigento.it

Infezioni ospedaliere. Circa 530 mila casi in Italia ogni anno, ultimo Paese in Europa - ma soprattutto alla scarsa adozione di strategie di prevenzione. Inoltre, il tema delle infezioni correlate all’assistenza ospedaliera sarà al centro del dibattito anche in occasione della 13 ... 🔗quotidianosanita.it scrive

Prevenzione e igiene, strategie contro le infezioni ospedaliere - «Le infezioni correlate all’assistenza non sono un fenomeno recente, ma la loro gravità è aumentata negli ultimi anni a causa della resistenza agli antibiotici, che complica ulteriormente il quadro ... 🔗Riporta canalesicilia.it

PTT Strategie prevenzione infezioni ospedaliere