Nel suo ultimo lavoro, il filosofo Timothy Morton sorprende con una rinnovata fede in Gesù Cristo. Conosciuto per le sue analisi sul romanticismo inglese e il suo impegno ecologico, Morton esplora ora le implicazioni spirituali della crisi ambientale, invitando a riflessioni profonde su fede, natura e attivismo. Questo articolo analizza il suo sorprendente percorso verso la spiritualità e le sue risonanze con la contemporaneità.

Timothy Morton che ha ritrovato la fede in Gesù Cristo? Non è uno scherzo. Il filosofo radicale noto all’inizio della sua carriera per gli studi sul romanticismo inglese e, negli ultimi anni, per i testi ecologisti letti dagli attivisti di Extinction Rebellion, torna a soppesare l’influenza che ha avuto su di lui la scuola religiosa iper-british frequentata da ragazzino, mentre veniva cresciuto da un padre musicista assente, violento e amante delle droghe. “Mamma e papà e la scuola avevano reso la religione una cosa difficile, eppure la volevo con tutto il cuore”, scrive il filosofo. Dopo decenni di buddismo Morton il 28 marzo 2023 ha avuto un’esperienza che descrive, “in maniera confusa e del tutto ridicola e imbarazzante, come una rinascita che probabilmente farebbe impallidire financo C... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it