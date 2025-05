Inferno sulla statale | incidente tremendo mamma di 3 bimbi muore tra le lamiere

Un tragico incidente ha segnato la giornata di martedì lungo la Strada provinciale 236, quando una mamma di tre bambini ha perso la vita a seguito di uno schianto frontale. La comunità è rimasta sconvolta da questa calamità, avvenuta su un'arteria già tristemente nota per la sua pericolosità. L'incidente ha ridotto le vetture coinvolte in rottami, rendendo palpabile il dolore e la tristezza che ne sono derivati.

Un tragico schianto nel tardo pomeriggio ha spezzato una vita e sconvolto una comunità. È accaduto martedì, poco dopo le 17, lungo la Strada provinciale 236, un’arteria già tristemente nota per incidenti e manovre pericolose. Uno scontro frontale devastante ha trasformato due vetture in ammassi di lamiere, costringendo i soccorritori a un intervento delicato e complesso durato ore. A perdere la vita è stata una donna di 45 anni, madre di tre figli, mentre l’altro conducente, gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, una Mercedes con licenza Ncc – noleggio con conducente – avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, probabilmente a seguito di un sorpasso azzardato... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it