Infermieri | straordinari tassati al 5% I chiarimenti delle Entrate

L'argomento degli straordinari tassati al 5% per gli infermieri ha suscitato interesse e necessità di chiarimenti. A pochi mesi dall'introduzione di questa misura, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni tramite la risposta all'Interpello n. 19/E del 19 aprile 2025, chiarendo alcuni aspetti fondamentali sull'applicazione della tassazione agevolata.

A distanza di pochi mesi dall'introduzione della tassazione ridotta al 5% per gli straordinari pagati agli infermieri, arrivano i primi chiarimenti dell'Agenzia Entrate, sull'applicazione della misura. Con risposta ad Interpello del 19 aprile 2025 numero 19E l'Agenzia delle entrate circoscrive il perimetro di applicazione dell'imposta sostitutiva sugli straordinari, come disciplinata dal comma 354 dell'ultima legge di bilancio 2025, in vigore dallo scorso 1° gennaio. Grazie al quesito di una azienda ospedaliera che occupa personale giuridicamente universitario l'Agenzia Entrate ha deciso di mettere in chiaro i requisiti oggettivi e soggettivi per poter beneficiare dell'abbattimento fiscale...

