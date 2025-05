Industria cosmetica italiana | fatturato 2024 supera i 165 miliardi di euro

Nel 2024, l'industria cosmetica italiana ha raggiunto un fatturato record di oltre 16,5 miliardi di euro, con una crescita del 9,1% rispetto all'anno precedente. Le previsioni per il 2025 suggeriscono ulteriori sviluppi positivi, con un incremento atteso del 6,9%, superando i 17,7 miliardi di euro. Questi risultati evidenziano la resilienza e l’innovazione del settore, confermando la sua centralità nell'economia italiana.

Nel 2024 il fatturato totale dell'industria cosmetica in Italia ha superato i 16,5 miliardi di euro, in crescita del 9,1% rispetto al 2023. Positive anche le stime per il 2025 che vedono il fatturato oltrepassare i 17,7 miliardi di euro (+6,9% sul 2024). I dati sono stati illustrati in occasione della presentazione dell'edizione 2025 della Milano Beauty Week, iniziativa di Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence che si terrà dal 17 al 21 settembre. "Il 2024 è stato un anno straordinario, i dati per il 2025 sono altrettanto positivi con una crescita solida - ha commentato Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia -.

