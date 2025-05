incubo tra le mura di casa picchia la moglie per mesi condannato e arrestato

Un incubo domestico è finalmente giunto al termine. Dopo mesi di violenze fisiche e psicologiche, una donna ha trovato il coraggio di denunciare il marito maltrattante. La sua vicenda, segnata da sofferenza e paura, ha portato alla condanna e all'arresto dell'uomo, aprendo le porte a una nuova speranza per la vittima e ribadendo l'importanza di denunciare la violenza di genere.

Mesi e mesi di botte, soprusi e pressioni psicologiche. Un inferno dal quale non sembrava esserci via d’uscita. Ma dopo l’ennesima lite sfociata in violenza, la vittima non ha più retto e ha deciso di porre fine all’incubo, denunciando il marito. Ora, a quasi un anno dai fatti, all’uomo è stato presentato il conto per i suoi comportamenti: prima una condanna e poi le manette. Ad arrestarlo, nelle scorse ore, sono stati i carabinieri che, dopo averlo rintracciato, lo hanno accompagnato in carcere dove sconterà la pena inflittagli dal tribunale per i maltrattamenti ai danni della moglie. La vicenda conclusa nelle scorse ore con l’intervento dei militari ha come protagonista una 31enne di origine straniera... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it