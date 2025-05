Incontro sull' antimafia sociale al liceo ' Salvemini' Emiliano | Rafforzare capacità del territorio di resistere ai clan

Un incontro significativo sull'antimafia sociale si è tenuto al Liceo Salvemini di Bari, con la partecipazione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e del procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi. L'evento, intitolato "Dietro l’ultimo miglio. La catena del crimine organizzato: da terre lontane alla soglia di casa nostra", ha l'obiettivo di rafforzare le capacità del territorio nel contrastare l'influenza dei clan mafiosi.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, hanno preso parte all'incontro "Dietro l’ultimo miglio. La catena del crimine organizzato: da terre lontane alla soglia di casa nostra”, svoltosi questo pomeriggio al liceo scientifico. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Incontro sull'antimafia sociale al liceo 'Salvemini', Emiliano: "Rafforzare capacità del territorio di resistere ai clan"

Schierarsi: dalla parte della legalità, dalla parte della giustizia.