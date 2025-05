Incontro galante finito in rapina Due denunciati

Un incontro galante si trasforma in incubo per un uomo di cinquanta anni di Castiglione Olona, rapinato la notte del 21 aprile. Dopo essersi appartato con una donna conosciuta online in un parcheggio di Bregnano, l'uomo è stato sorpreso e aggredito da un rapinatore incappucciato. Due individui sono stati denunciati per il reato.

La notte del 21 aprile, un cinquantenne di Castiglione Olona era stato rapinato, dopo essersi appartato in un parcheggio di via Monte Rosa a Bregnano, con una donna conosciuta su un sito di incontri. Quando era ormai svestito, era stato aggredito da un uomo incappucciato, che aveva aperto l’auto e lo aveva picchiato, per farsi consegnare il portafogli, impossessandosi anche dei suoi pantaloni, forse convito che il denaro fosse nelle tasche. Ora i carabinieri di Cermenate e Lurago d’Erba, sono arrivati a identificare e denunciare la coppia di rapinatori, sia la donna che era in auto con la vittima, che il suo complice, ritenendo che si fossero appositamente accordati... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incontro galante finito in rapina. Due denunciati

