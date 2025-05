Incontro al Ministero con Salvini | Attenzione alle infrastrutture del territorio

Nel pomeriggio a Roma, si è svolto un incontro tra il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Al centro del confronto le priorità e le criticità che affliggono il sistema infrastrutturale dell’Abruzzo, evidenziando l'importanza di un’attenta pianificazione per sviluppare e migliorare le infrastrutture del territorio.

Un confronto sulle principali priorità e criticità che riguardano il sistema infrastrutturale abruzzese quello tenutosi nel pomeriggio a Roma tra il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. All’incontro, nella sede. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Incontro al Ministero con Salvini: "Attenzione alle infrastrutture del territorio"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ponte Stretto: Cgil, Ministro ‘del non fare’ Salvini, più attenzione a PNRR e meno a opere non necessarie; Nello Stretto seimila scosse in 40 anni, il governo fermi il progetto ponte, alta tensione su faglie e mafia; Il ministro Salvini a Lamezia: “L’ex scalo merci diventi il cuore della logistica del Sud” (VIDEO); Infrastrutture e futuro: Katya Gentile annuncia l’evento con Matteo Salvini a Rende. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

INFRASTRUTTURE: MARSILIO INCONTRA MINISTRO SALVINI, “MASSIMA ATTENZIONE AD ESIGENZE DELL’ABRUZZO” - ROMA – La linea ferroviaria adriatica, la prosecuzione dei lavori sulla Roma Pescara e gli interventi programmati sui porti abruzzesi al centro dell’incontro tra il presidente della Regione Abruzzo, M ... 🔗Secondo abruzzoweb.it

Ponte sullo Stretto, Salvini venerdì 30 maggio a Reggio - Il ministro dei Trasporti, spiega il Mit, incontrerà i soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione dell'opera, con particolare attenzione, "alla tutela della legalità e alla sicurezza dei la ... 🔗Da rainews.it

Ponte sullo Stretto, Salvini a Reggio Calabria - Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini sarà a Messina e Reggio Calabria, rispettivamente giovedì e venerdì, in vista del via ai lavori del Ponte sullo Stretto. Salvini sarà nelle prefetture e incont ... 🔗Come scrive citynow.it

Salvini: ''Sono sempre assente dal Viminale? Il ministro posso farlo anche da Marte''