Incompatibilità bagarre sul caso Ficcadenti

A Castel di Lama, il caso Ficcadenti riaccende le tensioni politiche durante il consiglio dell’Unione. Lunedì sera si è svolto il secondo atto del procedimento che potrebbe portare alla decadenza del consigliere. L'attesa per il prossimo consiglio è palpabile, poiché sarà cruciale per determinare il futuro politico di Ficcadenti e le conseguenze per l'intera amministrazione.

Castel di Lama, bagarre nel consiglio dell’Unione. Il caso Ficcadenti torna a scaldare gli animi della politica. Lunedì sera è andato in scena il secondo atto del procedimento che potrebbe portare alla decadenza del consigliere dal suo ruolo pubblico. Nel prossimo consiglio sarà necessario verificare le motivazioni alla base dell’ incompatibilità e di conseguenza se avanzare il procedimento. Dura botta e risposta tra Tiziano Oddi e il sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani. I toni si sono alzati quando il sindaco Luciani ha rimarcato che la questione doveva essere già risolta e che l’ex dirigente dell’Unione, oggi nel ruolo di consigliere di opposizione, non può essere più compatibile, in quanto ha dato il via ad un contenzioso con l’Ente, una vertenza per ottenere dei pagamenti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incompatibilità, bagarre sul caso. Ficcadenti

Su questo argomento da altre fonti

Incompatibilità, bagarre sul caso. Ficcadenti. 🔗Cosa riportano altre fonti