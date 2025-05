Incidente tremendo sulla statale | Gaia muore a 19 anni Il fidanzato grave in ospedale

Un tragico incidente sulla statale 115, nei pressi di Licata, ha portato alla morte Gaia, una ragazza di 19 anni. Il fidanzato, gravemente ferito, è attualmente ricoverato in ospedale. La notte tra il 27 e il 28 maggio ha lasciato dolore e sgomento nelle comunità locali, colpite dalla perdita di una giovane vita e dalla drammaticità dell'accaduto.

La notte tra il 27 e il 28 maggio si è trasformata in tragedia lungo la statale 115, nei pressi della contrada Canticaglione, a pochi chilometri dal resort Serenusa, vicino a Licata. Un drammatico incidente stradale ha stroncato la vita di una giovane ragazza e gettato nello sconforto due comunità , quella di Gela e quella del litorale agrigentino. Un impatto violentissimo, avvenuto intorno alle prime ore del mattino, ha coinvolto due veicoli che viaggiavano in direzioni opposte e si sono scontrati frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. La vittima si chiamava Gaia Sanfilippo, aveva appena 19 anni e viveva a Gela. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

