Incidente sulle colline | grave motociclista

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio sulle colline di Calenzano, coinvolgendo un motociclista di 35 anni in una collisione frontale con un furgone. Le sue condizioni sono apparse immediatamente molto preoccupanti, lasciando incerte le cause dello scontro.

Gravissimo incidente nel pomeriggio, intorno alle 15 e trenta, sulle colline di Calenzano. Un uomo di 35 anni si trovava in sella a una motocicletta quando, per motivi ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con un furgone. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi. Il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Incidente sulle colline: grave motociclista

Approfondimenti da altre fonti

Montemurlo, anziano entra con l'auto sul viale pedonale e danneggia la scalinata; Schianto frontale tra trattore e moto sulla ex statale 460 a feletto, motociclista grave ma stabile. 🔗Ne parlano su altre fonti

Luca Marini, grave incidente in moto a Suzuka: fratture multiple e danni ai legamenti - Il pilota della Honda in MotoGp, fratello di Valentino Rossi, stava svolgendo i test della 8 ore di Suzuka sulla CBR1000RR-R SP, quando è caduto in pista ... 🔗Segnala msn.com

Drammatico incidente in Friuli, 3 mezzi coinvolti: muore motociclista 20enne finito contro un’auto - Un ragazzo è morto a Contovello, in provincia di Trieste, in seguito a un incidente avvenuto sulla Strada del Friuli: avrebbe perso il controllo della ... 🔗fanpage.it scrive

Si schianta contro un trattore. Gravissimo giovane motociclista - L’incidente si è verificato ieri pomeriggio in via Ferrara, all’altezza dell’abitato di Dogato. Tra le cause, forse un sorpasso azzardato del centauro che non ha potuto evitare il mezzo agricolo. 🔗Riporta msn.com

FA UN MEGA INCIDENTE IN MOTO... PAZZESCO!!