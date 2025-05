Incidente sull’autostrada schianto fra tre camion | 11km di coda

Un grave incidente stradale si è verificato sull'Autostrada A4 Milano-Venezia, coinvolgendo tre camion e causando un tamponamento a catena. L'incidente, avvenuto mercoledì 28 maggio, ha generato disagi significativi con 11 km di coda, portando all'intervento delle ambulanze per soccorrere i tre camionisti feriti, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Prima il tamponamento a catena, poi le sirene delle ambulanze. Infine la corsa in ospedale. Tre camionisti sono rimasti feriti in seguito a un incidente avvenuto sull’Autostrada A4 Milano-Venezia nella tarda mattinata di mercoledì 28 maggio. Nessuno dei tre uomini, fortunatamente, è rimasto... 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Incidente sull’autostrada, schianto fra tre camion: 11km di coda

