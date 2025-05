Incidente sulla Salaria in direzione Roma morti sul colpo due 30enni

Un tragico incidente sulla Salaria in direzione Roma ha spezzato la vita di due trentenni, deceduti sul colpo. L'impatto mortale è avvenuto intorno alle 22.15 di martedì 27 maggio. Le cause del sinistro sono ancora sotto indagine da parte delle autorità competenti. Scopri maggiori dettagli su questo drammatico evento.

Il sinistro mortale è avvenuto attorno alle 22.15 della sera di martedì 27 maggio. Sono due trentenni le vittime del sinistro, le cui dinamiche sono ancora in fase di accertamento... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Incidente sulla Salaria in direzione Roma, morti sul colpo due 30enni

Approfondimenti da altre fonti

Tragedia sulla Salaria: un morto e un ferito gravissimo all’altezza del bivio per Belmonte; Nella notte grave incidente sulla Salaria per Roma bivio Belmonte; Incidente sulla Salaria per Roma: un morto; Acquasanta, motociclista si schianta sulla Salaria contro le rocce: trasportato in codice rosso a Torrette. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidente sulla Salaria in direzione Roma, morti sul colpo due 30enni - Incidente mortale nella serata di martedì 27 maggio lungo la via Salaria, in direzione Roma, due le vittime accertate. Si tratta di una coppia di trentenni che ha perso la vita all'altezza del bivio ... 🔗Si legge su fanpage.it

Incidente mortale lungo la salaria per roma: un ferito grave e una vittima - Un incidente grave sulla strada statale Salaria vicino a Belmonte, Rieti, causa un morto e un ferito critico; polizia e 118 intervenuti prontamente mentre si indaga sulle cause. 🔗Lo riporta gaeta.it

Roma, incidente tra scooter e camion su tangenziale est, in prossimità di via dei Campi Sportivi: morto un 62enne - Nell'incidente, avvenuto in prossimità di via dei Campi Sportivi in direzione Stadio ... della polizia locale di Roma Capitale. Per consentire gli accertamenti, la tangenziale è chiusa a partire dalla ... 🔗Si legge su msn.com

Incidente stradale a Roma, auto si ribalta in Circonvallazione Salaria: gravi le due ragazze a bordo