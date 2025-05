Incidente sulla A91 Roma-Fiumicino | traffico in tilt dall’aeroporto verso la Capitale

Un incidente stradale ha causato gravi disagi al traffico sull'autostrada A91 Roma-Fiumicino, creando congestione per gli automobilisti diretti verso la capitale. L'incidente è avvenuto al chilometro 17, vicino all'area della lunga sosta dell'aeroporto "Leonardo da Vinci", con le app di navigazione che segnalano ritardi significativi.

Fiumicino – Disagi per gli automobilisti lungo l'autostrada A91 Roma-Fiumicino, dove nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale al chilometro 17, poco dopo l'area della lunga sosta dell'aeroporto internazionale "Leonardo da Vinci". L'impatto, segnalato dalle app di navigazione, ha subito creato lunghe code a partire dallo svincolo dell'aeroporto in direzione Roma. Le cause dell'incidente non sono ancora state rese note, ma secondo quanto indicato, il traffico ha subito pesanti rallentamenti, con le auto bloccate per diversi chilometri lungo il tratto iniziale dell'autostrada. A essere coinvolto è il tratto a ridosso della zona Easy Parking e del parcheggio lunga sosta scoperto, dove normalmente il flusso dei veicoli in uscita dallo scalo è molto sostenuto.