Incidente stradale tra 6 auto | traffico congestionato sul raccordo Terni-Oste

Un incidente stradale ha coinvolto sei auto sul raccordo Terni-Orte, causando due feriti lievi e un significativo ingorgo del traffico. L'episodio, avvenuto questa mattina 28 maggio, ha creato difficoltĂ a numerosi automobilisti in direzione Terni. Le forze di polizia e i soccorsi sono prontamente intervenuti per gestire la situazione e ripristinare la viabilitĂ .

Terni, 28 maggio 2025 – Sei auto coinvolte e due feriti lievi. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, 28 maggio, lungo il raccordo Terni-Orte. Di conseguenza il traffico è andato completamente in tilt. Lo scontro è avvenuto in direzione Terni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e il personale del 118. ... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente stradale tra 6 auto: traffico congestionato sul raccordo Terni-Oste

Se ne parla anche su altri siti

Con una Enjoy si schiantano su 6 vetture in sosta, l'auto in sharing prende fuoco e loro scappano; Tamponamento in A1 all’altezza di Fidenza: 5 auto coinvolte, 6 chilometri di coda; Maxi tamponamento tra 5 auto in autostrada: 6 km di coda verso Milano; Scontro tra due auto, una abbatte il semaforo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Incidente stradale tra 6 auto: traffico congestionato sul raccordo Terni-Oste - Nello scontro due persone sono rimaste ferite in maniera lieve. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e il personale del 118 ... 🔗Si legge su lanazione.it

La mamma di tre figli morta in un tragico frontale: l'auto ridotta a un groviglio di lamiere - Il tremendo incidente è avvenuto sulla statale 236 a Montichiari, in provincia di Brescia. La vittima è una donna di 45 anni, Fatou Ba. Gravissimo anche il conducente della seconda vettura, un 56enne ... 🔗Secondo today.it

Con una Enjoy si schiantano su 6 vetture in sosta, l'auto in sharing prende fuoco e loro scappano - Sul posto due volanti della polizia Di Stato, i vigili del fuoco e il terzo gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale ... 🔗Scrive romatoday.it

Incidente mortale al casello A4: il video dell auto che travolge il veicolo con le due donne