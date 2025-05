Incidente mortale tra trattore e camion a Buccino | addio a Massimo

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Buccino, dove Massimo Baragiano, 49 anni, ha perso la vita in uno scontro tra il suo trattore e un camion sulla Strada Regionale 407. Rientrava da lavoro quando si è verificata la fatalità, con i soccorsi che non sono riusciti a salvarlo. Una perdita dolorosa che lascia un vuoto incolmabile.

E' Massimo Baragiano, il 49enne rimasto vittima, ieri, del tremendo incidente lungo la Strada Regionale 407, a Buccino. L'uomo stava rientrando da lavoro con il suo trattore, quando, purtroppo, si è scontrato con un mezzo pesante, cadendo e perdendo la vita. Inutili i tentativi di salvarlo... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente mortale tra trattore e camion a Buccino: addio a Massimo

