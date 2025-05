Incidente mortale in viale Galileo deceduto motociclista

Un tragico incidente si è verificato ieri sera in viale Galileo, dove un motociclista di 55 anni, residente in provincia di Cosenza, ha perso la vita. L'incidente, avvenuto intorno alle 20.30, ha coinvolto la sua motocicletta e un'automobile, con dinamiche ancora da chiarire. La comunità è scossa dalla notizia e le autorità sono al lavoro per ricostruire i fatti.

Aveva 55 anni il motociclista che ieri sera ha perso la vita in viale Galileo. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.30. L’uomo, residente in provincia di Cosenza, era in sella a una motocicletta quando all’altezza di via del Monte alle Croci per ragioni da accertare si è scontrato con un’auto... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Incidente mortale in viale Galileo, deceduto motociclista

