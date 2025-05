Incidente in viale Ofanto | scontro al semaforo tra due auto e un' ambulanza

Questa mattina, 28 maggio, un incidente stradale ha scosso viale Ofanto, dove due auto sono collide con un'ambulanza ferma al semaforo. L'episodio, che si aggiunge a una serie di incidenti nella stessa area, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale. Questo articolo analizza le dinamiche dell'incidente e le sue conseguenze.

Questa mattina, 28 maggio, si è verificato un rocambolesco incidente stradale in prossimitĂ di un impianto semaforico, in realtĂ l'ennesimo in quel punto, tra viale Ofanto e via Collettavia Maestri del lavoro. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto e un'ambulanza della rete... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Incidente in viale Ofanto: scontro al semaforo tra due auto e un'ambulanza

