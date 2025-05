Incidente in tangenziale a Nichelino si ribalta un tir | pezzi di ferro sulle carreggiate

Un incidente si è verificato sulla tangenziale di Torino a Nichelino, dove un tir si è ribaltato, spargendo pezzi di ferro sulle carreggiate. Il sinistro, avvenuto mercoledì 28 maggio intorno alle 16, ha causato il blocco del traffico in entrambe le direzioni, complicando ulteriormente la situazione per gli automobilisti. Le operazioni di rimozione del veicolo e del carico sono in corso.

Un tir ribaltato e il suo carico che invade le carreggiate. Si tratta di pezzi di ferro che sono caduti sulla strada lungo la tangenziale di Torino a Nichelino, all' altezza dello svincolo Debouché. Nel pomeriggio di mercoledì 28 maggio alle 16 circa il traffico risulta bloccato in entrambe le. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente in tangenziale a Nichelino, si ribalta un tir: pezzi di ferro sulle carreggiate

Su questo argomento da altre fonti

Incidente in tangenziale, due auto si sono cappottate: disagi per il traffico; Incidente in tangenziale a Borgaro Torinese: tamponamento tra auto e furgoncino, lunghe code; Scontro e ribaltamento in tangenziale a Debouchè: quattro feriti, uno grave; Incidente stradale a Leini: scontro tra cinque auto, sei persone ferite (un uomo molto grave) e traffico in tilt. 🔗Approfondimenti da altre fonti

TANGENZIALE TORINO - Schianto a Nichelino, auto ribaltata fuori dalla carreggiata: una donna ferita - FOTO - NICHELINO - Un incidente stradale si è verificato oggi, venerdì 9 maggio 2025, intorno all’ora di pranzo lungo la tangenziale sud ... la 600 è uscita di strada e si è ribaltata in un fosso ai margini ... 🔗Da torinosud.it

Drammatico incidente lungo la tangenziale, il conducente si ribalta e rimane intrappolato: il bilancio è drammatico. Dove e cos’è successo - Incidente mortale a Macerata: un uomo di 68 anni perde la vita dopo aver accusato un malore mentre guidava, il passeggero è rimasto ferito e la comunità è in lutto. 🔗Lo riporta bigodino.it

Schianto in tangenziale: due auto si ribaltano in direzione Sud all'altezza di Debouche. Traffico in tilt - Incidente rocambolesco nel pomeriggio di oggi lungo la tangenziale di Torino, in particolare in direzione Sud (Piacenza) all'altezza di Debouche. Sono stati due i veicoli coinvolti, entrambi ribaltati ... 🔗Scrive torinoggi.it

incidente in tangenziale a Nichelino