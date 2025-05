Incidente in moto per la principessa Maria Carolina di Borbone | “Viva per miracolo grazie al casco”

La Principessa Maria Carolina di Borbone ha vissuto un drammatico incidente in moto che l'ha messa in grave pericolo. Grazie all'uso del casco, è riuscita a salvarsi, ma è attualmente ricoverata in ospedale. La sua passione per le due ruote si scontra con un evento che ricorda l'importanza della sicurezza. Scopri di più su questa vicenda.

La Principessa con la passione per le due ruote ha avuto un incidente in moto che poteva costarle la vita. Fortunatamente indossava il casco. Ora è in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Incidente in moto per la principessa Maria Carolina di Borbone: “Viva per miracolo grazie al casco”

