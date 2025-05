Inchiesta sulla tragedia di Pinarella i testimoni per fare luce sull’appalto

L'inchiesta sulla tragedia di Pinarella si concentra sull'appalto dei lavori spiaggia, rivelando testimonianze chiave. Cervia (Ravenna), 28 maggio 2025 – La questione cruciale è se Lerry Gnoli avesse effettivamente i permessi necessari per operare con la ruspa nei giorni festivi. Con evidenze contrastanti, l'indagine svela un quadro complesso che potrebbe gettare luce sulle responsabilità della tragica vicenda.

Cervia (Ravenna), 28 maggio 2025 – La bisettrice delle indagini è quella dell’appalto per i lavori in spiaggia. Il sentiero all’orizzonte si biforca: dei due, l’uno. Se, come dice Lerry Gnoli, lui aveva tutti i permessi per entrare in spiaggia con la ruspa, anche di sabato e domenica. O se, come sostiene la cooperativa bagnini, i lavori erano finiti il 9 maggio scorso. Ieri il pm titolare del fascicolo Lucrezia Ciriello ha sentito altre persone per fare luce sulla ragione della presenza in spiaggia del mezzo pesante che sabato mattina sulla battigia di Pinarella di Cervia ha travolto e ucciso sul colpo la 66enne turista vicentina Elisa Spadavecchia, insegnante in pensione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inchiesta sulla tragedia di Pinarella, i testimoni per fare luce sull’appalto

