Incendio tra piazza Dante e via Toledo | in fiamme un altro camion dei rifiuti|VIDEO

Un incendio si è sviluppato tra piazza Dante e via Toledo, coinvolgendo un camion dei rifiuti dell’Asia. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per domare le fiamme, mentre le forze dell'ordine hanno monitorato la situazione. Questo episodio avviene solo dieci giorni dopo un altro analogo incendio nella stessa area.

Ha preso fuoco a via Toledo a poca distanza da piazza Dante un camioncino di rifiuti dell’Asia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e le forze dell'ordine. Esattamente 10 giorni fa un altro mezzo dei rifiuti prese fuoco a piazza Dante. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Incendio tra piazza Dante e via Toledo: in fiamme un altro camion dei rifiuti|VIDEO

Incendio in piazza Dante a Napoli, a fuoco un camion dei rifiuti di Asia - Un incendio ha coinvolto un camion dei rifiuti Asia in piazza Dante a Napoli. Le cause dell'incidente sono ancora sconosciute, ma i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Incendio in piazza Dante a Napoli, a fuoco una spazzatrice di Asia; Nube nera a piazza Dante, in fiamme una spazzatrice dell'Asìa | VIDEO; Piazza Dante, incontro con la Soprintendenza; Paura in via del Carmine: fiamme appiccate con una bombola, non è una bravata. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Incendio in piazza Dante a Napoli, a fuoco una spazzatrice di Asia - L'incendio, le cui cause non sono ancora note, ha riguardato una spazzatrice: sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme ... 🔗Scrive fanpage.it

Nube nera a piazza Dante, in fiamme una spazzatrice dell'Asìa | VIDEO - Una densa nube di fumo ha avvolto questa mattina piazza Dante: una spazzatrice dell’Asìa in servizio in zona era stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. L'incendio è avvenuto sotto gli occhi ... 🔗Come scrive napolitoday.it

Incendio a Fuorigrotta, in via Terracina: le fiamme arrivano fino alla strada - Un incendio è divampato nella parte alta di via Terracina, lato Loggetta, nel quartiere Fuorigrotta, periferia Ovest di Napoli, nel pomeriggio di martedì, 3 settembre: a fuoco erba e sterpaglie ... 🔗Secondo fanpage.it

Agrigento, incendio scatena il panico in Via Dante News AgrigentoTV