Incendio in un’abitazione nel Barese muoiono fratello e sorella | Vito e Rosa Coppi avevano 38 e 33 anni

Un tragico incendio ha colpito una famiglia nel barese, causando la morte di Vito e Rosa Coppi, rispettivamente di 38 e 33 anni. L'incidente si è verificato nella tarda serata del 27 maggio nella mansarda della loro abitazione a Cassano delle Murge. La comunità è in lutto per la perdita di questi giovani, che vivevano insieme ai genitori nella palazzina di corso Vittorio Emanuele.

Vito e Rosa Coppi, fratello e sorella di 38 e 33 anni, sono morti nella tarda serata di martedì 27 maggio nell'incendio della mansarda della loro abitazione in corso Vittorio Emanuele, nel centro di Cassano delle Murge, in provincia di Bari. I due giovani abitavano nella palazzina insieme ai genitori che, quando le fiamme sono divampate all'interno dello stabile, non erano in casa. Sull'accaduto indagano i Carabinieri...

Cosa riportano altre fonti

