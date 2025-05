Incendio in una palazzina nel Barese muoiono due fratelli di 33 e 38 anni

Le vittime sono Vito e Rosa Coppi. I loro corpi sono stati ritrovati carbonizzati allultimo piano dell’edificio... 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Incendio in una palazzina nel Barese, muoiono due fratelli di 33 e 38 anni

