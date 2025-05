Incendio in una mansarda morti fratello e sorella | Erano depressi hanno lasciato una lettera La mamma era in ospedale con il papà

Tragedia a Cassano delle Murge (Bari), dove un incendio in una mansarda ha portato alla morte di un fratello e una sorella di 33 e 38 anni. Entrambi, afflitti da depressione, hanno lasciato una lettera prima dell'incendio. La madre, nel frattempo, si trovava in ospedale con il padre. Un evento devastante che segna la comunità e solleva interrogativi su salute mentale e supporto familiare.

Fratello e sorella di 33 e 38 anni, sono morti nella tarda serata di martedì 27 maggio 2025 nell'incendio della mansarda della loro abitazione nel centro di Cassano delle Murge (Bari). I... 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Incendio in una mansarda, morti fratello e sorella: «Erano depressi, hanno lasciato una lettera». La mamma era in ospedale con il papà

