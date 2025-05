Incendio in casa morti fratello e sorella in provincia di Bari

Un tragico incendio ha colpito una palazzina a Cassano delle Murge, in provincia di Bari, portando alla morte di due fratelli, Rosa e Vito Coppi, rispettivamente di 33 e 38 anni. L'incidente, avvenuto ieri sera, ha lasciato la comunità sotto shock. Le indagini sono in corso per determinare le cause del rogo, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme.

(Adnkronos) – Due fratelli di 33 e 38 anni sono morti carbonizzati nell'incendio di una abitazione avvenuto ieri sera in una palazzina in corso Vittorio Emanuele a Cassano delle Murge in provincia di Bari. Si chiamavano Rosa e Vito Coppi. Si indaga sulle cause. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

