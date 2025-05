Incendio in A14 fiamme e paura in corsia Nord

Un incendio si è sviluppato oggi, 28 maggio 2025, lungo l'A14 in corsia Nord, al chilometro 108, poco dopo le 18. L'episodio ha generato paura tra gli automobilisti, ma prontamente è intervenuta una squadra di vigili del fuoco di Cesena per domare le fiamme e garantire la sicurezza della zona.

Cesena, 28 maggio 2025 – Incendio in A14 oggi poco dopo le 18. E’ successo in corsia Nord al chilometro 108. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuta una squadra squadra del Distaccamento vigili del fuoco di Cesena. I pompieri hanno operato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Per consentire le operazioni di soccorso si è resa necessaria la chiusura dell'autostrada. Sul posto anche la polizia Stradale e personale di Autostrade. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte vetture nè ferite persone. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio in A14, fiamme e paura in corsia Nord

