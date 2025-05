Incendio e fumo in appartamento | gatto intossicato viene rianimato dai vigili del fuoco

Martedì mattina, intorno alle 8, una pattuglia della polizia di Stato ha avvistato fumi densi provenienti da un appartamento al secondo piano di un condominio in via Lanificio, a Montorio. Intervenuti rapidamente, i vigili del fuoco hanno affrontato l'incendio e, tra le operazioni di soccorso, hanno rianimato un gatto intossicato, salvando così la vita dell'animale in difficoltà.

Erano da poco passate le ore 8 di martedì mattina, quando una volante della polizia di Stato ha notato del fumo nero uscire dalle finestre di un appartamento situato al secondo piano di un condominio in via Lanificio, a Montorio, ed ha subito allertato i vigili del fuoco. Una squadra di 6... 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Incendio e fumo in appartamento: gatto intossicato, viene rianimato dai vigili del fuoco

Cosa riportano altre fonti

Incendio e fumo in appartamento: gatto intossicato, viene rianimato dai vigili del fuoco; Incendio in appartamento a Montorio: gatto in fin di vita, salvato dai vigili del fuoco; Scoppia l'incendio in un appartamento, gattino ormai esanime salvato dai pompieri; Verona: i Vigili del Fuoco salvano un gatto da un incendio domestico. 🔗Ne parlano su altre fonti

Gatto intrappolato nell'appartamento invaso dal fumo, portato all'esterno dai vigili del fuoco: era in fin di vita - MONTORIO (VERONA) - Gattino intrappolato in un appartamento invaso dal fumo, l'animale è stato salvato dai vigili del fuoco e ... 🔗Lo riporta msn.com

Scoppia l’incendio in appartamento, gattino ormai in fin di vita: salvato in extremis dai pompieri - VERONA – Un intervento tempestivo e provvidenziale ha permesso di salvare la vita a un gatto rimasto intrappolato in un appartamento invaso dal fumo nero in via Lanificio, nel quartiere Montorio a Ver ... 🔗Riporta nordest24.it

Appartamento in fiamme, gatto salvato per un pelo dai vigili del fuoco - Appartamento in fiamme a Montorio, il gatto di casa salvato per un pelo dai vigili del fuoco grazie ai respiratori. 🔗Segnala veronaoggi.it

Prato: gatto salvato da un devastante incendio!