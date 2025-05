Incendio doloso all' auto di Davide Barzan in un video l' immagine dell' autore del rogo

Un grave incendio doloso ha colpito l'auto del criminalista Davide Barzan. Un video di sorveglianza ha ripreso la silhouette di un individuo aggirarsi tra i bidoni dei rifiuti, mentre cosparge il terreno di liquido infiammabile e appicca il fuoco. L'incendio ha danneggiato anche altre vetture, suscitando allarme e preoccupazione nella comunità. Scopriamo di più su questo inquietante episodio.

Una silhouette che si aggira tra i bidoni dei rifiuti e il suv Bmw di Davide Barzan, sparge del liquido a terra e appicca l'incendio che ha distrutto anche un'altra vettura, oltre a quella del criminalista, e danneggiate altre tre. Questo è quello che racconta il filmato di una telecamera di.

Davide Barzan, esposto dell’ordine degli avvocati di Rimini: ‘Mai esercitato professione forense’ - L'Ordine degli Avvocati di Rimini ha presentato un esposto-denuncia contro Davide Barzan, consulente coinvolto nel caso del delitto di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023. 🔗continua a leggere

L'auto del consulente legale Davide Barzan distrutta dalle fiamme