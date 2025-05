Incendio di sterpaglie a Bellizzi | le fiamme lambiscono un furgone in ospedale il proprietario

Un drammatico incendio di sterpaglie a Bellizzi ha portato a un intervento d'emergenza dopo che le fiamme hanno minacciato un furgone. Un uomo, nel tentativo di spegnere il rogo, è rimasto ustionato e successivamente ricoverato all'ospedale di Battipaglia. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza della zona.

Dramma a Bellizzi, ieri: un uomo, infatti, è rimasto ustionato nel tentativo di spegnere le fiamme che stavano interessando alcune sterpaglie e rifiuti, lambendo anche il suo furgone. Il malcapitato è stato soccorso e condotto all'ospedale di Battipaglia per le cure del caso. Sul posto...

