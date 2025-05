Incendio all’ultimo piano di una palazzina in provincia di Bari | morti carbonizzati due fratelli di 33 e 38 anni

Tragedia nella provincia di Bari, dove un incendio ha distrutto un'abitazione all'ultimo piano di una palazzina a Cassano delle Murge. Nella serata di martedì, due fratelli, Rosa e Vito Coppi, di 33 e 38 anni, hanno perso tragicamente la vita, trovando la morte carbonizzati. Le cause del rogo sono ancora da accertare, sollevando interrogativi sulla sicurezza e le condizioni abitative nel quartiere.

Due fratelli, Rosa e Vito Coppi, di 33 e 38 anni, sono morti carbonizzati, nella serata di martedì, dopo che la loro abitazione in corso Vittorio Emanuele a Cassano delle Murge ( Bari ) ha preso fuoco. La casa si trova all’ultimo piano di una palazzina e l’incendio è divampato per cause ancora da accertare. I genitori delle due giovani vittime erano fuori casa al momento del rogo. Quando sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le fiamme avevano già avvolto la mansarda. A quanto riporta BariToday, per domare le fiamme sono intervenute tre squadre con autoscala e autobotte. Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite fino a tarda notte, mentre l’immobile è stato inibito per ulteriori verifiche... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendio all’ultimo piano di una palazzina in provincia di Bari: morti carbonizzati due fratelli di 33 e 38 anni

Se ne parla anche su altri siti

Incendio a Cassano Murge: fiamme divampano all'ultimo piano di una palazzina; Incendio a Torino, palazzo evacuato e traffico deviato; Paura a Cassano: scoppia un incendio, una casa va in fiamme; Incendio in appartamento: tre persone in ospedale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Incendio in una palazzina di Cassano delle Murge: muiono i fratelli Vito e Rosa Coppi - Tragedia in un'abitazione di via Vittorio Veneto, le vittime avevano 38 e 33 anni e vivevano con i genitori che non erano in casa ... 🔗Secondo bari.repubblica.it

Incendio in una palazzina nel Barese, muoiono due fratelli di 33 e 38 anni - Tragedia nel Barese. Due fratelli sono morti carbinizzati a causa dell'incendio divampato nella serata di ieri nella loro abitazione di via Vittorio Veneto, a Cassano delle Murge (Ba). A perdere la vi ... 🔗Da msn.com

Incendio in casa, morti fratello e sorella in provincia di Bari - (Adnkronos) - Due fratelli di 33 e 38 anni sono morti carbonizzati nell'incendio di una abitazione avvenuto ieri sera in una palazzina in corso Vittorio Emanuele a Cassano delle Murge in provincia di ... 🔗Come scrive msn.com

Incendio a Cologno Monzese: distrutto ultimo piano palazzina in via Calamandrei