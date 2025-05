Incendio al Cis di Nola | Tenete chiuse porte e finestre

Un incendio è scoppiato al Cis di Nola, generando una densa nube di fumo. Il Comune di Comiziano ha emesso un avviso per la popolazione, raccomandando di tenere chiuse porte e finestre per limitare l’esposizione. È fondamentale seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la sicurezza di tutti durante questa emergenza.

Un incendio è divampato al Cis di Nola. In seguito alla nube di fumo è stato diramato questo comunicato dal Comune di Comiziano: «A seguito dell?incendio verificatosi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Incendio al Cis di Nola: «Tenete chiuse porte e finestre»

