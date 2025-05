Incendio a Cassano delle Murge Vito e Rosa Coppi morti in casa | i genitori erano in ospedale

Un tragico incendio ha colpito Cassano delle Murge, provincia di Bari, portando alla morte di Vito e Rosa Coppi, rispettivamente di 33 e 38 anni. I due fratelli si trovavano in casa mentre i genitori erano ricoverati in ospedale. La comunità è sconvolta per la perdita di queste giovani vite in un evento così drammatico e inaspettato.

In un incendio scoppiato a Cassano delle Murge, nella provincia di Bari, sono morti in casa Vito e Rosa Coppi, fratello e sorella di 33 e 38 anni... 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incendio a Cassano delle Murge, Vito e Rosa Coppi morti in casa: i genitori erano in ospedale

